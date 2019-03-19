الحليف رقم 17... بولتون يعلق على قرار ترامب العسكري بشأن البرازيل

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن تفتخر بجعل البرازيل أكبر حليفا لها خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 19 مارس / آذار، أنه سيمنح البرازيل صفة حليف من خارج "الناتو"، وأضاف أنه ربما يعرض على حلفائه قبولها عضوا في الحلف.

We’re proud to make Brazil a Major Non-NATO Ally, and look forward to working with them on Venezuela, Iran, and China. A great meeting with a strong new strategic partner! — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2019

وكتب بولتون، على "تويتر": "نفتخر بجعل البرازيل حليفا كبيرا من خارج (الناتو)، ونتطلع للعمل مع البرازيليين بشأن فنزويلا وإيران والصين".

وأضاف: "اجتماع عظيم مع شريك استراتيجي جديد وقوي".

جاء ذلك عقب صحفي بين ترامب والرئيس البرازيلي زائير بولسونار، في البيت الأبيض، قال فيه الرئيس الأمريكي إنه يعتزم منح البرازيل صفة "حليف خارج الناتو"، وأضاف: "هذا سيعزز بشكل كبير الأمن والتعاون بين بلدينا".

وتفترض صفة "حليف خارج الناتو" تحالفا عسكريا استراتيجيا مع دول خارج حلف شمال الأطلسي.

POTUS had working visit and lunch today with President Jair Bolsonaro of Brazil. They re-affirmed a new, historic partnership on issues such as defense and security, trade, Venezuela, and Iran. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2019

وتسمح الصفة للبرازيل بإجراء عمليات البحث المشترك مع البنتاغون، والمشاركة في برامج مكافحة الإرهاب، وشراء قذائف اليورانيوم المنضب من الولايات المتحدة، واستخدام الأموال الأمريكية لشراء أو تأجير الأسلحة، والتدريب العسكري المتبادل، وتصدير المعدات الفضائية وغيرها من الفرص.

وعدد الدول، التي تتمتع بصفة "حليف خارج الناتو" يصل إلى 16 دولة، هي أستراليا ومصر وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية والأردن ونيوزيلندا والأرجنتين والبحرين والفلبين وتايلاند والكويت والمغرب وأفغانستان وتونس، وتايوان، إضافة إلى البرازيل، التي ستصبح الحليف رقم 17 للولايات المتحدة الأمريكية من خارج خلف شمال الأطلسي "الناتو".