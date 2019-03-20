الجيش الإيراني ينفي قيامه بأي عمل عسكري مشترك مع الجيش التركي على الحدود

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكارجي، أن القوات المسلحة الإيرانية لم تقم بأي عمل عسكري مشترك مع الجيش التركي على الحدود.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء عن شكاري قوله "القوات المسلحة الإيرانية لم تقم بأي عمل عسكري مشترك مع الجيش التركي عند الحدود".

وأضاف شكارجي "حرس الحدود في إيران يقوم بعملية الرصد والتصدي لأي تحرك لأية مجموعة إرهابية على الحدود، ولن يسمح للإرهابيين بأن يزعزعوا أمن واستقرار المواطنين الإيرانيين".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل يومين تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" على الحدود، بينما أعلنت الداخلية التركية، اليوم أن "نائب وزير الداخلية التركي بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني العملية العسكرية المشتركة التي تم تنفيذها في 18 آذار/ مارس الجاري".