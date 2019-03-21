نيوزيلندا تعلن الحظر الفوري لكل الأسلحة الهجومية نصف الآلية ذات الطراز العسكري

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

موسكو —سبوتنيك وأضافت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/ نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

وتابعت "الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

يذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.