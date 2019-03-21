نيوزيلندا تعلن الحظر الفوري لكل الأسلحة الهجومية نصف الآلية ذات الطراز العسكري

موسكو —سبوتنيك وأضافت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/ نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.
والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.
وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.
يذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
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