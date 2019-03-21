أسترالي آخر يهدد مصلين "بالقتل"... والشرطة تتدخل

قالت شرطة أستراليا إن مراهقا هدد مصلين في مسجد، وذلك بعد أيام من هجوم مدينة كرايستشيرش الإرهابي.

وأشارت الشرطة، الخميس، إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما اتهم بإصدار تهديدات بقتل مصلين في مسجد بمدينة جيلونج جنوب غربي ملبورن.

© AP Photo / Vincent Yu "فيسبوك" تكشف مسؤوليتها عن مذبحة مسجدي نيوزيلندا

وكتب المراهق على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعم سأفعل نفس الأمر، وأزور المسجد وأقتل أكبر عدد ممكن من الغزاة، وسأطلق النار على نفسي أمام الشرطة".

واتُهم المراهق بعد أن تردد أنه وجه التهديدات إلى مسجد محلي في مرتفعات مانيوفولد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي، بحسب صحيفة "the Australian".

ووجهت الشرطة خمسة اتهامات للمراهق، بما في ذلك توجيه تهديدات بالقتل واستخدام شبكة اتصالات بنية ارتكاب جريمة خطيرة واستخدام خدمة النقل من أجل تهديد.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم إخلاء سبيل المراهق بكفالة ليواجه محكمة للقاصرين في وقت لاحق.

وكان مسلح إأسترالي بث لقطات حية على الإنترنت من للهجوم مسجد في مدينة كرايست تشيرش، في نيوزيلندا على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر أيضا رسالة يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم بالغزاة.

وقتل في الهجوم أكثر من 50 مصابا، وهو الحادث الذي شغل الرأي العام العالمي الأسبوع الماضي.