الادعاء الهولندي: مسلح أوتريخت تحرك بقصد إرهابي

قال الادعاء الهولندي إنه يعتقد أن المسلح، الذي جرى اعتقاله للاشتباه في قتله ثلاثة أشخاص على متن ترام هذا الأسبوع، تحرك بقصد إرهابي.

وأضاف الإدعاء الهولندي، اليوم الخميس، أن السلطات تحقق أيضا فيما إذا كانت لديه دوافع شخصية أخرى.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW دوافع حادث إطلاق النار في أوتريخت

وتابع بأنه (الادعاء) يعتقد أن المشتبه فيه جوكمان تانيس، المولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاما، تصرف بشكل منفرد في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت، لكن التحقيق ما زال جاريا، بحسب "رويترز".

وذكر الادعاء في بيان: "نحقق فيما إذا كان المشتبه به تصرف وحده بدافع إرهابي، أم أن أفعاله جاءت من منطلق مشاكل شخصية إلى جانب اعتناق أيديولوجية متطرفة".

ومن المقرر أن يمثل تانيس أمام قاض غدا الجمعة وسيخضع أيضا لتقييم نفسي.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة في وقت متأخر من النهار يوم الاثنين عندما أطلق مسلح النار داخل ترام في مدينة أوتريخت بوسط البلاد. واعتقلت السلطات تانيس بعد مطاردة استمرت سبع ساعات، وهو الشخص الوحيد المشتبه به في الهجوم.

وقال رئيس عمليات الشرطة بوسط هولندا، روب فان بري، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بلدية أوتريخت، الاثنين الماضي، إنه تم القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو تركي الأصل ويدعى، غوكمن تانيس".

وكان رئيس بلدية أوتريخت قال إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت بوسط البلاد.

وأفادت "رويترز" نقلا عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية أن رئيس بلدية أوتريخت أعلن أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون بحادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم أنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عاما يدعى جوكمان تانيس.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء حادث إطلاق النار في أوتريخت.