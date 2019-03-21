طيار إثيوبي يفجر مفاجأة بشأن قائد طائرة بوينغ المنكوبة

كشف أحد رفاق قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة، مفاجأة جديدة بشأن الحادث، الذي أدى إلى مقتل 157 شخصا على متنها.

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن قائد الطائرة المنكوبة لم يتلق تدريبات خاصة لمحاكاة الطيران على متن الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8".

ولفتت الوكالة إلى أن قائد الطائرة المنكوبة، كان من المفترض أن يحصل على تدريب، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد شهرين من حصول الخطوط الجوية الإثيوبية على هذه الطائرات.

وسقطت الطائرة الإثيوبية في 10 مارس/ آذار، وتعد ثاني حادث لذات الطراز من الطائرة، يتحطم، بعد تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وذكرت "رويترز" أن حادث الطائرة الإثيوبية، أثار قضية في غاية الأهمية، بشأن سلامة الطائرات المدنية، ويثير التساؤلات حول فهم أطقم الطائرات لأنظمة القيادة الآلية، التي يتم تجهيز تلك الطائرات بها.

وسواء كان الطيار مدركا لطبيعة عمل الطيران الآلي من عدمه، فإنه كافح من أجل منعها من السقوط، بعدما أقلعت بوقت قصير.

When the 737 Max jets were introduced, Boeing and regulators said pilots who had flown earlier models didn’t need additional simulator training. So many pilots with 737 experience learned about it on an iPad. https://t.co/GflmhpvASf — The New York Times (@nytimes) March 17, 2019

ولفتت "رويترز" إلى طراز الطائرة المنكوبة دخل الخدمة قبل عامين، وتم تجهيزه بنظام طيران آلي يطلق عليه "إم سي آيه إس"، الهدف منه حماية الطائرة من السقوط المفاجئ عندما تتعرض لوضع يجعلها خارج سيطرة الطيار.

Exclusive: Ethiopian crash captain untrained on 737 MAX simulator — source https://t.co/JQuQTr5fZo — Reuters India (@ReutersIndia) March 21, 2019

ونقلت الوكالة عن رفيق قائد الطائرة المنكوبة، وهو طيار على الخطوط الجوية الإثيوبية، طلب عدم ذكر اسمه، أن ما يعرفه الطيارون عن نظام الملاحة الآلية (إم سي إيه إس) من الإعلام أكثر مما يعرفونه عن طريق شركة "بوينغ" نفسها.

وتقول شركة "بوينغ" إنها وزعت إرشادات خاصة بالتعامل مع نظام الملاحة الآلية، وقامت بتحديثه، وذلك في عملية تدقيق غير مسبوقة، بعدما تسبب الحادث في إيقاف طراز الطائرة المنكوبة في غالبية دول العالم.

Ethiopian Airlines was one of the first carriers to install a simulator to teach pilots how to fly the new Boeing 737 Max 8. But the captain of the doomed Flight 302 never trained on the simulator, according to people close to the airline’s operations. https://t.co/BiSgm2QLfq — The New York Times (@nytimes) March 21, 2019

ولفتت "رويترز" إلى قول الخطوط الجوية الإثيوبية إن طياريها استكملوا عمليات التدريب الموصى بها من شركة "بوينغ"، وحصلوا على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية "إف إيه إيه" فيما يخص طائراتها من ذات الطراز، الذي تعرض للكارثة الأخيرة.

“The B-737 Max full flight simulator is not designed to simulate the MCAS system problems.” https://t.co/FQj3e9oAdt — Steve Trimble (@TheDEWLine) March 21, 2019

ويحصل طيارو الطائرات المدنية على تدريبات لمحاكاة الطيران، كل 6 أشهر، بحسب ما ذكره أحد خبراء الطيران لـ"رويترز"، التي قالت أنه مازال من غير المعروف ما إذا كان قائد الطائرة الإثيوبية قد تلقى هذه التدريبات أم لا.