الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا حتى 22 مايو المقبل

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل

موسكو — سبوتنيك. وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.

© Sputnik . Francois Mori توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة

وقال البيان الختامي: "وافق الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو القادم بشرط موافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان: "إذا رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/ أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما".

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أكد في وقت سابق اليوم الجمعة موافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة مشيرا إلى أنه يعقد لقاء الآن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب توسك على تويتر: "وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة".