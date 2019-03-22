باكستان ترحب باقتراح موسكو حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير

رحبت باكستان، اليوم الجمعة، باقتراح روسيا حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير مع جارتها الهند.

موسكو- سبوتنيك. وقال سفير باكستان في موسكو، قاضي خليل الله، إن إسلام آباد ترحب باقتراح موسكو بوساطة محتملة في حل مشكلة كشمير، لكن الهند صرحت أنها لا تحتاج إلى مساعدة في المفاوضات.

© AFP 2019 / DIBYANGSHU SARKAR الهند تسقط طائرة مسيرة رابعة للقوات الباكستانية

وذكر السفير، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا ": "نحن ممتنون لروسيا على الاقتراح بشأن منصة المفاوضات بين باكستان والهند، تلقينا هذا العرض من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف… لكن الجانب الآخر صرح أنه لا يحتاج إلى طرف ثالث (للمساعدة) في المفاوضات. أما بالنسبة لنا، فنحن مستعدون".

وفي نفس الوقت، أشار إلى أن باكستان لم تطلب مثل هذه الوساطة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.