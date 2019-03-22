باكستان ترحب باقتراح موسكو حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير

موسكو- سبوتنيك. وقال سفير باكستان في موسكو، قاضي خليل الله، إن إسلام آباد ترحب باقتراح موسكو بوساطة محتملة في حل مشكلة كشمير، لكن الهند صرحت أنها لا تحتاج إلى مساعدة في المفاوضات.
وفي نفس الوقت، أشار إلى أن باكستان لم تطلب مثل هذه الوساطة.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.
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