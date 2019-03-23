مقتل برلماني أفغاني سابق مناوئ لـ"طالبان" بنيران مجهولين وسط قندهار

أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل البرلماني السابق، عبيد الله باركزاي ، على يد مسلحين مجهولين في مدينة قندهار، جنوبي أفغانستان.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، نقلا عن قائد شرطة المقاطعة الجنرال تادين خان "قُتل النائب السابق لأوروزغان عبيد الله باركزاي في هجوم على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة قندهار".

Former Uruzgan MP Obaidullah Barikzai was killed in an attack by unknown armed men in Kandahar city on Saturday, the provincial police chief Gen. Tadin Khan confirmed. pic.twitter.com/yMyHQCjUPa — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2019

​يشار إلى أن باركزاي كان معارضا لحركة "طالبان".