آخر ما قاله بومبيو قبل مغادرة لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن زيارته إلى لبنان، حققت نجاحا كبيرا، وذلك في آخر تدوينة كتبها قبل مغادرة بيروت.

© REUTERS / JIM YOUNG بومبيو: من المحتمل أن ترامب بعثه الرب لإنقاذ اليهود

واختتم بومبيو ، اليوم السبت 23 مارس/آذار، زيارته الرسمية، إلى لبنان، التي بدأها، أمس الجمعة.

وكتب وزيرة الخارجية الأمريكي على "تويتر": "قمت بزيارة ناجحة جدا إلى بيروت، وأشكر الشعب اللبناني على كرم الضيافة، المعروف بها".

وأوضح مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمواصلة العمل مع اللبنانيين، لتحقيق 3 أهداف في لبنان هي الاستقرار والأمن والرفاهية.

ويزور بومبيو لبنان على مدى يومين قادما من إسرائيل، في زيارة يقول متابعون إنها مخصصة لحث الحكومة اللبنانية على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة مثل وضع "حزب الله" في الحكومة، وملف اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

Very successful visit to Beirut. Thank you to the Lebanese people for your world-famous hospitality. The U.S. remains committed to working with you to advance Lebanon’s stability, security, and prosperity. pic.twitter.com/232bhS9Ed3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 23, 2019

وخلال زيارته إلى لبنان، أجرى مايك بومبيو، عدة مقابلات أبرزها لقاء وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.