آخر ما قاله بومبيو قبل مغادرة لبنان

وكتب وزيرة الخارجية الأمريكي على "تويتر": "قمت بزيارة ناجحة جدا إلى بيروت، وأشكر الشعب اللبناني على كرم الضيافة، المعروف بها".
وأوضح مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمواصلة العمل مع اللبنانيين، لتحقيق 3 أهداف في لبنان هي الاستقرار والأمن والرفاهية.
ويزور بومبيو لبنان على مدى يومين قادما من إسرائيل، في زيارة يقول متابعون إنها مخصصة لحث الحكومة اللبنانية على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة مثل وضع "حزب الله" في الحكومة، وملف اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
Very successful visit to Beirut. Thank you to the Lebanese people for your world-famous hospitality. The U.S. remains committed to working with you to advance Lebanon’s stability, security, and prosperity. pic.twitter.com/232bhS9Ed3— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 23, 2019
وخلال زيارته إلى لبنان، أجرى مايك بومبيو، عدة مقابلات أبرزها لقاء وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.
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