القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يعلق على بيان "قسد" بشأن هزيمة "داعش"

© AP Photo / Alex Brandon بولتون: سنواصل مراقبة بقايا "داعش" في الشرق الأوسط

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية ( قسد )، في وقت سابق اليوم السبت 23 مارس/آذار، أنها حققت انتصارا كاملا على "داعش" في الباغوز بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وقال شاناهان، في بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية: "نشيد بالانتصار، الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية، على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق"، مضيفا: "بيان قوات سوريا الديمقراطية أكد أن 100 في المئة من الأراضي، التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق تم تحريرها".

ولفت البيان إلى أن "داعش" كان يسيطر على مناطق تصل مساحتها إلى 20 ألف ميل مربع في الدولتين، وأن تلك المناطق تم تطهيرها من التنظيم منذ يناير عام 2017، مشيرا إلى أن "داعش" لم يعد يسيطر على أي مناطق سكنية.

وقال بيان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي:"هذه مرحلة فارقة في مسار الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، ونحن نفهم أن عملنا مازال لم يكتمل"، مضيفا: "سنواصل العمل لمواجهة أي محاولة من بقايا التنظيم للظهور ثانية".

Please see my statement regarding this morning’s announcement by the Syrian Democratic Forces that the liberation of territory held by #ISIS is now 100% complete. https://t.co/htnFouh83O — Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) March 23, 2019

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية حررت 100 في المئة من الأراضي، التي كانت خاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، بحسب "رويترز".

ويعد إعلان (قسد) مؤشرا لنهاية ما يسمى بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، التي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا.