وزير الخارجية السوداني يزور موسكو 16 أبريل

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين ردا حول موعد زيارة وزير الخارجية إلى موسكو: "خلال منتدي التعاون العربي الروسي في 16 نيسان/ أبريل في موسكو".

وأضاف السفير السوداني، إن خمس شركات سودانية أكدت مشاركتها في معرض "أرابيا اكسبو" بموسكو.

وقال:

" لدينا حوالي خمس شركات أكدت مشاركتها وسيكون لدينا جناح في معرض أرابيا اكسبو، يعرض المنتجات السودانية، كالشركات الزراعية وشركات الأقطان السودانية، التي تتولى تصدير الأقطان، وأيضا للبحث عن شراكات فيما يتعلق بتطوير الإنتاج، حيث تبحث عن تقنيات في مجال الزراعة وفي مجال التعدين".

يذكر أن منتدى التعاون العربي الروسي، الذي سيعقد في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 10 نيسان/أبريل المقبل، يحظى بأهمية خاصة، لأنه يضع خارطة لتعزيز التعاون العربي الروسي في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية، ويشارك فيه مسؤولين ورجال مال وأعمال وشركات كبرى من الجانبين.

وترتبط الخرطوم وموسكو بعلاقات اقتصادية وثيقة إلى جانب علاقات سياسية وأمنية وثقافية متميزة.

وتُوجت هذه العلاقات بتأسيس لجنة وزارية مشتركة رفيعة لتنشيط الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون العسكري، تجري اجتماعاتها سنويا بالتبادل بين البلدين.