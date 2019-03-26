زاخاروفا تقدم نصيحة لصحفي أمريكي بالاعتذار لروسيا

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك":، ظهر على موقع "يوتيوب" في 9 نوفمبر 2017، يقوم فيه الصحفي الأمريكي فريد زكريا بشرح وتحليل عدد من "الدلائل" التي تشير إلى "تآمر ترامب مع الروس". لتوضح "كيف تعمل الدعاية الأمريكية وإنتاج محتوى مزيف كبير".

© Sputnik . Nikolay Hiznyak زاخاروفا تعلق على تقرير مولر حول الهاكرز الروس

وأضافت زاخاروفا "في رأيي، يجب عليه وأمثاله من الصحفيين، بعد نشر نتائج المدعي الخاص مولر الاعتذار أولاً عن كل كذبهم طوال هذه السنين. ليس أمام ترامب فقط، ولكن أمام المواطنين الروس والأمريكيين، على كل هذه الدعاية القذرة والغبية ثم يمكنه العودة لتقدم توقعاته واستنتاجاته على الهواء مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن نتائج عمل مولر، أكدت عدم وجود أي تواطؤ أو تنسيق بين الحملة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مع الحكومة الروسية، في انتخابات 2016.

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.