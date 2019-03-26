ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابا

طهران —سبوتنيك. وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي في تصريح له خلال اجتماع لجنة الأزمة في محافظة شيراز، فجر الثلاثاء:" إن عدد الضحايا في حادثة السيول في مدينة شيراز ارتفع إلى 19 شخصا، و20 من مصابي الحادثة ما زالوا راقدين في المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم".
من سيول #ايران pic.twitter.com/WDA5lizh3W— zahim2000 (@zahim2000) March 26, 2019
واجتاحت السيول عدد من محافظات إيران، وأدت السيول إلى مقتل أحد أهالي مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان.
#هاشتاغ_خبر | سيول وفيضانات مدمرة تجتاح عدداً من المحافظات الإيرانية— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 25, 2019
مقاطع فيديو تظهر مدى قوة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات في #إيران مسببة خسائر بالأرواح والممتلكات.
برأيك من هو المسؤول عن رداءة البنية التحتية للمحافظات الإيرانية؟
التفاصيل: https://t.co/8fXPdoq9GZ pic.twitter.com/gKM0C08RN3
وقالت وكالة الأنباء إرنا إن الأمطار لم تستمر سوى 20 دقيقة، إلا أنها أدت إلى مقتل كثيرين، وجرف 160 سيارة.
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