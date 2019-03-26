ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابا

ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة شيراز جنوب غربي إيران، اليوم الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و105 مصابا، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

طهران —سبوتنيك. وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي في تصريح له خلال اجتماع لجنة الأزمة في محافظة شيراز، فجر الثلاثاء:" إن عدد الضحايا في حادثة السيول في مدينة شيراز ارتفع إلى 19 شخصا، و20 من مصابي الحادثة ما زالوا راقدين في المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم".

واجتاحت السيول عدد من محافظات إيران، وأدت السيول إلى مقتل أحد أهالي مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان.

#هاشتاغ_خبر | سيول وفيضانات مدمرة تجتاح عدداً من المحافظات الإيرانية



مقاطع فيديو تظهر مدى قوة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات في #إيران مسببة خسائر بالأرواح والممتلكات.



برأيك من هو المسؤول عن رداءة البنية التحتية للمحافظات الإيرانية؟



التفاصيل: https://t.co/8fXPdoq9GZ pic.twitter.com/gKM0C08RN3 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 25, 2019

وقالت وكالة الأنباء إرنا إن الأمطار لم تستمر سوى 20 دقيقة، إلا أنها أدت إلى مقتل كثيرين، وجرف 160 سيارة.