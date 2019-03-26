روحاني يطالب في اتصال مع عبد المهدي بتعاون إقليمي ضد قرار واشنطن حول الجولان

طهران — سبوتنيك. نقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، قول روحاني إن "تجاوزات الصهاينة وقرارات أمريكا الخاطئة تجعل التعاون الوثيق بين دول المنطقة أكثر إلحاحا في هذه الفترة. التصريحات المخيفة التي تضيع على أثرها حقوق الشعب الفلسطيني والسوري، خاصة مرتفعات الجولان، تؤدي لتشكيل خطر كبير على أمن المنطقة، ويجب أن يتم تعزيز التعاون الإقليمي لدعم الاستقرار في المنطقة، وتجنب التوترات الجديدة فيها".

وتابع البيان "أكد الطرفان خلال الاتصال على تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين. كما دعا روحاني عبد المهدي لزيارة إيران".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.