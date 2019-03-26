بعد صاروخ "الفجر"... حماس توجه رسالة قاسية لإسرائيل

قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" "إن المقاومة أكدت أن العدوان لن يمر دون حساب"؛ بحسب وكالة "سما".
وأكد رضوان أن غزة تتوحد من خلال غرفة العمليات المشتركة في مواجهة "الاحتلال الاسرائيلي".
وحمل رضوان إسرائيل المسؤولية عما يجري من اعتداءات على الأسرى، لأن قضية الأسرى تقف على رأس أولويات الشعب الفلسطيني.
وأوضح القيادي في "حماس"، إسماعيل رضوان، أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية عن الاحتقان، من خلال الجرائم ضد الأسرى وضد غزة وضد الضفة"، مؤكدا أن قضية الأسرى تقف على سلم الأولوية "ولن يهدأ للمقاومة بال حتى يتحرر الأسرى".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.
وعلى الفور، أعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
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