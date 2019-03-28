بمشاركة 10 آلاف شخص... إجراء جديد لحماية الحدود الأوروبية

أمستردام — سبوتنيك. وتشمل هذه التدابير تشكيل فرقة ثابتة وجديدة تضم عشرة آلاف موظف، بحلول عام2027، لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة.

© REUTERS / Philippe Wojazer الاتحاد الأوروبي يتفق على تسريع نشر قوات على حدود أوروبا

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 28 مارس / آذار: "وافق مفاوضون ممثلين عن المجلس والبرلمان الأوروبيين، على تعزيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل لتأمين حدود الاتحاد، عن طريق إنشاء إجراءات جديدة تساهم في تقوية الحدود".

وأضاف البيان: "سيكون ذلك عن طريق تكوين فيلقا دائما وجديدا، مكونا من 10 آلاف موظف، بحلول عام 2027، يتولى مهام مراقبة الحدود ومكافحة الجريمة على الحدود، ويشمل مجموعة رد سريعة للقدرة على التدخل السريع على الحدود، وبدءا من عام 2021 سيكون هناك خمسة آلاف موظف".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "تعزز القواعد الجديدة التعاون مع الدول الأعضاء، مثل تحديد الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وزيادة التعاون مع وكالة اللجوء الأوروبية، لكن تأتي هذه التدابير بالتزامن مع تقديم العديد من الإجراءات الوقائية لضمان احترام الحقوق الأساسية والبيانات الشخصية للمواطن".

وسيكون الإجراء الجديد بحاجة إلى الموافقة الرسمية من قبل لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومن قبل المجلس الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.