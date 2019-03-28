لقاء لافروف وتشاويش أوغلو في أنطاليا لبحث انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "ستتصدر المحادثات قضايا التسوية السياسية للصراع الطويل الأمد في الجمهورية العربية السورية من خلال القضاء المشترك على العناصر الإرهابية المتبقية "على الأرض"، بالإضافة إلى إقامة حوار وطني شامل يستند إلى مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، وبصورة أساسية قرار مجلس الأمن رقم 2254.

© Sputnik . Сергей Мамонтов لافروف لبومبيو: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولي

وسيكون الموضوع الرئيس للمفاوضات فصل الإرهابيين عن الجزء "المعتدل" من المعارضة في منطقة خفض التصعيد في إدلب ".

وأضاف البيان أن:"الوزيرين سيبحثان أيضاً فرص تسريع إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، والتي تهدف إلى تحديد أساس النظام السياسي المستقبلي في سوريا. وستشمل الأجندة أيضًا قضايا زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإعادة اللاجئين إلى البلاد".

هذا ويقوم لافروف بزيارة أنطاليا يومي 28 و 29 آذار/ مارس الجاري، لحضور الاجتماع السابع لفريق التخطيط الاستراتيجي المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين. تعمل المجموعة في إطار مجلس التعاون رفيع المستوى، برئاسة رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان. وتم عقد الاجتماع السابق للمجلس في الـ 14 من آذار/مارس 2018 في موسكو.