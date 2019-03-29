بروكسل تعرب عن أسفها على خلفية رفض العموم البريطاني الموافقة على انسحاب لندن

أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها على خلفية رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية إعطاء لندن إجراءات محددة قبل تاريخ خروجها المتفق عليه في 12 نيسان/ أبريل.

أمستردام — سبوتنيك. جاء في بيان صحفي اليوم الجمعة، نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، "تأسف المفوضية للنتائج السلبية من قبل مجلس العموم البريطاني اليوم، ووفقا لقرار المجلس الأوروبي المتفق عليه في 22 آذار/ مارس، تم تمديد فترة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى 12 نيسان/ أبريل، في حال لم يوافق البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق."

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وأضاف البيان، "سيتعين على بريطانيا أن تشير لنا إلى الطريق الذي ستتبعه إلى الأمام في عملية الخروج قبل تاريخ 12 نيسان/ أبريل. وذلك ليقوم المجلس الأوروبي بدراسته."

وتابع البيان، "سيناريو خروج لندن بلا اتفاق في 12 نيسان / أبريل، الآن هو سيناريو محتمل ووارد، الاتحاد الأوروبي كان يستعد لمثل هكذا سيناريو منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017.

واختتمت المفوضية الأوروبية بيانها بالتأكيد "نحن مستعدون لخروج بريطانيا بدون اتفاق في منتصف ليل يوم 12 نيسان/ أبريل. وسيبقى الاتحاد الأوروبي متحدا، ولن يكون هناك أي فوائد من اتفاقية الخروج بما في ذلك الفترة الانتقالية، التي لن تتم دون وجود صفقة خروج مع المملكة المتحدة".