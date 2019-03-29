افتتاح مركز روسي لتعليم وتدريب طيارين في فنزويلا

أكدت الهيئة الروسية لتصدير المعدات العسكرية "روس أوبورون اكسبورت" افتتاح مركز لتدريب طيارين فنزويليين على استخدام مروحيات طراز "مي" اليوم.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه": "تم بناء مركز تعليم وتدريب حديث وقع عقد بين "روس اوبورون اكسبورت" [جزء من روستيخ] وشركة الصناعات العسكرية الفنزويلية".

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وصرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، عن وصول طائرتان روسيتان، يوم السبت الفائت، إلى مطار سيمون بوليفار الدولي مايكيتيا بالقرب من كاراكاس ، فيها مجموعة من الجنود الروس.

وقال المصدر للوكالة "وصلوا للمشاركة في المشاورات الثنائية"، ردا على سؤال حول وصول طائرتين مع العسكريين الروس.

وأشار المصدر إلى أنه في هذا الحدث "لا يوجد شيء غامض"، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنفيذ العقود التي وقعتها الأطراف منذ سنوات عديدة.

وأضاف "يوجد بين روسيا وفنزويلا عدد من العقود قيد التنفيذ، بما في ذلك عقود للتعاون العسكري التقني".