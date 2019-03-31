بعد فوزها برئاسة سلوفاكيا... أول 3 وعود لزوزانا كابوتوفا

براتسلافا — سبوتنيك. وقالت كابوتوفا في إحاطة إعلامية، اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "أرى أن فوزي في الانتخابات الرئاسية في البلاد يعود لرغبة مواطني بلادي في تحديث حياتنا السياسية، والتغلب على الانقسام الحالي في المجتمع"، مشيدة بدعم الناخبين لها في جميع أنحاء البلاد.
وأقر سيفكوفيتش، بهزيمته بالانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا مهنئا منافسته المحامية زوزانا كابوتوفا.
وقال سيفكوفيتش في إحاطة إعلامية: "أرسل باقة من الزهور إلى السيدة زوزانا كابوتوفا، وأهنئها على فوزها في الانتخابات، وأتمنى بأن تكون رئيسة جديرة لسلوفاكيا".
وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات ظهر، اليوم الأحد.
يذكر أن كابوتوفا قد تبدأ مهامها الرئاسية في 15 يونيو / حزيران المقبل، بعد انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي للجمهورية، أندريه كيسكي، وتنوي القيام بأول زيارة خارجية لها إلى جمهورية التشيك.
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