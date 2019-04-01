ثعبان في الخرائط ومترجم زهور... احتفال غير تقليدي من "غوغل" بـ"كذبة أبريل"

احتفلت شركة "غوغل" الأمريكية بصورة غير تقليدية هذا العام بـ"كذبة أبريل"، بإعلان 3 ميزات جديدة غير تقليدية ستضيفها إلى خدمات وتقنيات غوغل.

ونشرت "غوغل"، اليوم الاثنين، بيانا حول ميزاتها الجديدة، والتي كان أبرزها إضافة "غوغل" لعبة "الثعبان" الشهيرة إلى خرائط غوغل الشهيرة "غوغل مابس"، وفقا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وقالت غوغل: "توضح لك خرائط غوغل كيفية التجول سيرا على الأقدام، وبواسطة السيارة أو القطار أو الدراجة، والآن يمكنك الانطلاق زحفا إلى وجهتك أيضا، بعدما أضفنا لعبة الثعبان".

وتابعت: "ابتداء من اليوم، يمكنك لعب لعبة الثعبان في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم — بما في ذلك القاهرة ولندن وسان فرانسيسكو وساو باولو وسيدني وطوكيو — مباشرة من خرائط غوغل".

ولكن وضحت "غوغل" أن تلك اللعبة ستكون متاحة لمدة "أسبوع واحد فقط"، ضمن الاحتفال بـ"كذبة أبريل" لتعود بعدها نسخة "خرائط غوغل" المعتادة.

Google Maps adds Snakes game in app for April Fools’ Day https://t.co/ADCgGOZgIQ pic.twitter.com/OQ60X3xQRP — The Verge (@verge) March 31, 2019

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This is great. Google Maps adds Snakes game in-app for April Fools’ Day



We're getting nothing done in the office today 👊 pic.twitter.com/KD40gbSgUI — Visual Punch (@Visual_Punch) April 1, 2019

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منظف شاشة

أما ثاني التقنيات التي طرحتها "غوغل"، فهي خدمة "منظف الشاشة"، واعدة أنه سيتم مسح وتنظيف الأوساخ وتلميعها، بحسب موقع "إنجادجيت".

وبالفعل عند النقر على زر تفعيل الميزة تقوم الشخصية الخاصة بالتطبيق بالتظاهر بتنظيف الشاشة مع ممسحة، لكن من دون مسحها بصورة حقيقية.

وقالت غوغل: "إن منظف الشاشة Screen Cleaner هي ميزة جديدة في تطبيق Files تستخدم نماذج ترابية هندسية، جنبا إلى جنب مع نبضات ميكروية إزاحة ما تبقى عالقا على شاشتك".

وأضافت: "يقوم منظف الشاشة بعد ذلك بإنشاء حقل مغناطيسي رفيع حول سطح الهاتف، يحمي بنشاط من الشوائب — برائحة حلوة".

مترجم الزهور

أما ثالث ميزات ومفاجآت "غوغل" فهي طرحها تقنية جديدة تحت اسم "غوغل هولندا"، والتي يمكنها لأول مرة أن تترجم ابتكار تقنية جديدة تسمح بالترجمة والتواصل والكلام مع الزهور.

وقالت غوغل، إن تلك التقنية تعمل بصورة مثالية مع أزهار التوليب، التي تشتهر بها هولندا، وتعمل عن طريق مساعد غوغل الذكي وتقنيات التعلم الآلي.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها وابتكرت للتواصل مع أزهار التوليب أصيصا ذكيا، يحول ما تقوله الأزهار عن طريق التواصل مع جذورها إلى كلمات مفهومة.