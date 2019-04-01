تسجيل
13:46 01 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    غوغل

    ثعبان في الخرائط ومترجم زهور... احتفال غير تقليدي من "غوغل" بـ"كذبة أبريل"

    © AP Photo / Paul Sakuma
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    احتفلت شركة "غوغل" الأمريكية بصورة غير تقليدية هذا العام بـ"كذبة أبريل"، بإعلان 3 ميزات جديدة غير تقليدية ستضيفها إلى خدمات وتقنيات غوغل.

    ونشرت "غوغل"، اليوم الاثنين، بيانا حول ميزاتها الجديدة، والتي كان أبرزها إضافة "غوغل" لعبة "الثعبان" الشهيرة إلى خرائط غوغل الشهيرة "غوغل مابس"، وفقا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

    أبريل
    © Photo / Pixabay
    "كذبة أبريل"...تعرف على حكايتها
    وقالت غوغل: "توضح لك خرائط غوغل كيفية التجول سيرا على الأقدام، وبواسطة السيارة أو القطار أو الدراجة، والآن يمكنك الانطلاق زحفا إلى وجهتك أيضا، بعدما أضفنا لعبة الثعبان".

    وتابعت: "ابتداء من اليوم، يمكنك لعب لعبة الثعبان في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم — بما في ذلك القاهرة ولندن وسان فرانسيسكو وساو باولو وسيدني وطوكيو — مباشرة من خرائط غوغل".

    ولكن وضحت "غوغل" أن تلك اللعبة ستكون متاحة لمدة "أسبوع واحد فقط"، ضمن الاحتفال بـ"كذبة أبريل" لتعود بعدها نسخة "خرائط غوغل" المعتادة.

    منظف شاشة

    أما ثاني التقنيات التي طرحتها "غوغل"، فهي خدمة "منظف الشاشة"، واعدة أنه سيتم مسح وتنظيف الأوساخ وتلميعها، بحسب موقع "إنجادجيت".

    وبالفعل عند النقر على زر تفعيل الميزة تقوم الشخصية الخاصة بالتطبيق بالتظاهر بتنظيف الشاشة مع ممسحة، لكن من دون مسحها بصورة حقيقية.

    وقالت غوغل: "إن منظف الشاشة Screen Cleaner هي ميزة جديدة في تطبيق Files تستخدم نماذج ترابية هندسية، جنبا إلى جنب مع نبضات ميكروية إزاحة ما تبقى عالقا على شاشتك".

    وأضافت: "يقوم منظف الشاشة بعد ذلك بإنشاء حقل مغناطيسي رفيع حول سطح الهاتف، يحمي بنشاط من الشوائب — برائحة حلوة".

    مترجم الزهور

    أما ثالث ميزات ومفاجآت "غوغل" فهي طرحها تقنية جديدة تحت اسم "غوغل هولندا"، والتي يمكنها لأول مرة أن تترجم ابتكار تقنية جديدة تسمح بالترجمة والتواصل والكلام مع الزهور.

    وقالت غوغل، إن تلك التقنية تعمل بصورة مثالية مع أزهار التوليب، التي تشتهر بها هولندا، وتعمل عن طريق مساعد غوغل الذكي وتقنيات التعلم الآلي.

    وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها وابتكرت للتواصل مع أزهار التوليب أصيصا ذكيا، يحول ما تقوله الأزهار عن طريق التواصل مع جذورها إلى كلمات مفهومة.

    انظر أيضا:

    نظارة غوغل يمكنها أن تساهم في إنقاذ الأطفال
    ابتكار "غوغل" الجديد يمكن أن يلغي المدارس والتعليم تماما
    تحذير خطير... كل صور هاتفك ينقلها "غوغل" إلى "طرف ثالث"
    تغريم غوغل 1.7 مليار دولار بسبب الإعلانات
    ترامب يتهم "غوغل" بمساعدة الجيش الصيني
    لوحة مفاتيح "غوغل"... تميز صوتك وتنفذ أوامرك
    تسريب أول صور من مفاجأة "غوغل" في 2019... تقليدي استثنائي
    يسرا: غوغل أخطأ في تاريخ ميلادي... وهذه حقيقته
    أشهر حساب إلكتروني لـ"غوغل" يتعرض لعطل فني
    "غوغل" يحتفل بـالذكرى الـ 30 للشبكة العنكبوتية العالمية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار غوغل, أخبار تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, خرائط غوغل, تقنيات, كذبة أبريل, غوغل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يونكير: صبر الاتحاد الأوروبي بدأ ينفذ
    يونكير عن بريطانيا: الصبر بدأ ينفذ
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك