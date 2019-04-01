رسائل الشعب التركي لأردوغان وحزبه في نتائج الانتخابات المحلية

النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية جاءت متوافقة مع عدد من استطلاعات الرأي التي توقعت خسارة حزب "العدالة والتنمية" لأكبر المدن التركية وهي إسطنبول والعاصمة أنقرة وفقا لرأي الخبراء، ومع ذلك يظل حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في المرتبة الأولى رغم خسارته، ولكنها رسالة جديدة من الشعب التركي.

© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية ترتفع بعد خسارة حزب أردوغان في أنقرة

يقول محمود عثمان المحلل السياسي التركي في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك " اليوم الاثنين، إن الانتخابات المحلية جرت في أجواء ديمقراطية، وأجمل ما خرج به الشعب منها هو أن الجميع يشعر بأنه منتصر، ومازال حزب "العدالة والتنمية" يحتل المرتبة الأولى في المشهد السياسي ومتقدم بفارق كبير على منافسيه من الأحزاب السياسية الأخرى.

وأضاف عثمان، هناك بلديات أشد رمزية خسرها حزب العدالة والتنمية مثل أسطنبول وأنقرة لصالح حزب الشعب الجمهوري وفق المؤشرات الأولية وقبل إعلان النتائج الرسمية، وبالتالي يكون قطاع المتدينيين في تلك المدن الكبرى قد أرسلوا الرسالة الثانية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع المحلل السياسي، "الشعب أرسل الرسالة الأولى في 24 من شهر يونيو/حزيران من العام الماضي 2018 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، عندما منح 52% من الشعب ثقتهم للرئيس أردوغان، وفي نفس التوقيت منح 42% فقط ثقتهم لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي هناك فارق بين الثقة في شخص الرئيس وحزب الرئيس".

وأشار عثمان إلى أن هناك حالة من عدم الرضا بين ناخبي ومؤيدي حزب "العدالة والتنمية"، ويرى جزء من هؤلاء أن الحزب يحتاج إلى قدر من الإصلاحات، وبالتالي كانت تلك رسالة أخرى، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن حزب "العدالة والتنمية" مازال هو متصدرا للمشهد السياسي، وهذه الانتخابات هى انتخابات خدمية لا علاقة لها بالسلطة أو الحكم في أنقرة.

وأوضح المحلل السياسي التركي أن تلك النتيجة لا تخول سياسيا وأدبيا لا تخول المعارضة بأن تشكك بالدعم الشعبي للرئيس والحكومة، والنظام الرئاسي الحالي ليس به عمليات سحب ثقة، وإذا فقد حزب الرئيس بلدية هنا أو هناك لا يعني تناقص شعبية الرئيس.

© REUTERS / UMIT BEKTAS وكالة: أردوغان قد يفقد أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية

وكان أردوغان قد أعلن، أمس الأحد، حصول حزبه وتحالف "الجمهور" الذي شكله حزبه مع حزب "الحركة القومية" على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أية خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة إسطنبول بعد فرز أغلبية أصوات الانتخابات المحلية: "استكملنا الانتخابات المحلية بنضج ديمقراطي وقد حصل حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور على أغلبية الأصوات كما هو معتاد منذ انتخابات عام 2002".

وأضاف أردوغان: "خسر حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور بلديات عدد من الولايات وهذا تقدير شعبنا ونتيجة للديمقراطية، لذا هو أمر ينبغي تقبله".

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية نتائج الانتخابات في المدن في شرق وجنوب شرق البلاد، مضيفا "أشرت دائما إلى المحاولات الرامية لتقييد إرادة شعبنا وأكدت على ذلك بوضوح وهذه النتائج قد أظهرت أن إخواننا الأكراد لم يسلموا إرادتهم لا للمنظمة الإرهابية ولا للذين يدعمون المنظمة الإرهابية".

وذكر أردوغان أن "الانتخابات المقبلة ستجري في شهر يوليو/ حزيران من عام 2023".