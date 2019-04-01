واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران

أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب "رويترز"، قال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.

يتبع…