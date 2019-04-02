إيران: أمريكا منعت إرسال المساعدات إلي منكوبي الفيضانات

اتهمت إيران، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق طرق إرسال المساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات، التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن أمريكا أغلقت الحسابات المصرفية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية وعبر هذا الإجراء، أخلت فعلا بإرسال المساعدات من الدول الأخرى إلى المنكوبين بالفيضانات.

© REUTERS / Tasnim News Agency إيران... إيواء نحو 6 آلاف متضرر من الفيضان في مخيمات الهلال الأحمر

ونقلت وكالة "إرنا" عن قاسمي القول إنه "بالنظر إلى تجميد الحسابات المصرفية للهلال الأحمر، لا يستطيع أي مواطن أجنبي أو إيراني مقيم خارج البلاد من إرسال أي مساعدات للمنكوبين بالفيضانات".

وتابع: "هذا الإجراء من قبل أمريكا، جاء على أعتاب الذكرى السنوية لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مما يعكس التوجه ضد الشعب لساسة هذا البلد وذلك على الرغم من شعاراتهم ومزاعمهم الساخرة، حيث يقولون إن الحظر ليس ضد الشعب الإيراني بل هو لصالحهم".

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن أن حصيلة السيول في البلاد بلغت 45 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.