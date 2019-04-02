منها 3 دول عربية... 113 مليون شخص يعانون من "جوع حاد" في 53 دولة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من "جوع حاد" جراء الحروب والكوارث المناخية، مشيرة إلى أن أفريقيا أكثر القارات تضررا.

أشار تقرير قدمه كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الغذاء والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى برنامج الغذاء العالمي بأن حوالي 113 مليون شخص من 53 دولة من دول العالم كانوا في عام 2018 يعانون من حالة النقص الشديد في الغذاء مقارنة مع 124 مليون فرد في العام الماضي.

وأبرز التقرير أن الثلثين تقريبا من بين الأشخاص الذين يواجهون النقص الحاد في الغذاء يقيمون في الدول الثماني وهي: أفغانستان وجمهورية كونغو الديموقراطية وأثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن. و في 17 دولة حالة الجوع الشديد إما ما زالت تبقى على المستوى السابق أو ازدادت أكثر مما كان عليه الحال في الماضي.

Around 113 million people in 53 countries faced acute food insecurity in 2018❗️



Urgent humanitarian assistance is required to save lives and protect livelihoods.



📕 Read the #GlobalFoodCrises Report 👉https://t.co/pgh5ttnq75 #FightFoodCrises #ZeroHunger pic.twitter.com/yBbIp96IwY — FAO (@FAO) April 2, 2019

​ووفقا للتقرير فإن عدد الأشخاص الذين أصبحوا يواجهون أزمات الغذاء في غضون الأعوام الثلاثة الأخيرة قد زاد عن 100 مليون نسمة. كذلك وأن عدد الدول التي تضررت بسبب ذلك قد ازداد هو الآخر أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإن 143 مليون نسمة في 42 دولة أخرى على بعد خطوة واحدة من الجوع الشديد.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا "إن غياب الأمن الغذائي يظل مشكلة عالمية. ولذلك سيخصص الاتحاد الأوروبي في الفترة بين أعوام 2014 و2020 ما قدره 9 مليار يورو لتقديم المبادرات في مجال تعزيز الأمن الغذائي وتحسين نوعية الطعام وتأمين التنمية المستدامة للزراعة في أكثر من 60 دولة من دول العالم".

وأكد التقرير المعلن، اليوم الثلاثاء، "ضرورة تعزيز التعاون بين الكيانات التي تمارس النشاط الإنساني والعمل على تطوير العالم وتشكيله من أجل وقف أزمات الغذاء ومنعها من النشوء".