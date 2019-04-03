انتخاب أول امرأة مثلية من أصول أفريقية عمدة لمدينة شيكاغو

ولايتفوت (56 عاما) كذلك تعد أول عمدة مثلية للمدينة، واحتفلت على المسرح برفقة "زوجتها" وابنتها.

وعملت لايتفوت في السابق مدعية اتحادية ولم تتقلد أي منصب سياسي من قبل.

وخاطبت حشودا محتفلة، مساء يوم الأربعاء، قائلة: "هنالك الليلة الكثير من الفتيات والفتيان يشاهدون. كلهم يشاهدوننا. ويعاينون بداية شيء جديد، حسنا، مختلفا بعض الشيء".

وشكرت لايتفوت سكان شيكاغو بتغريدة قصيرة على حسابها الرسمي على "تويتر".

​وحققت لايتفوت مفاجأة بفوزها على الـ 13 منافسا الذين كانوا يتنافسون على مقعد المدينة، وتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات على منصب رئيس البلدية السادس والخمسين في ثالث أكبر المدن الأمريكية لايتفوت التي كانت رئيسة لمنظمة (شيكاغو بوليس بورد) المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية، وتوني بيركوينكل (72 عاما) السياسية المخضرمة.

© REUTERS / Joshua Lott لوري لايتفوت أول امرأة سوداء البشرة مثلية الجنس عمده لمدينة شيكاغو

وحققت 74 في المئة من الأصوات في الجولة الأخيرة من التصويت، رغم أنه كان ينظر إليها على أنها خارج السباق.

وستؤدي العمدة الجديدة اليمين في الـ 20 من مايو/ أيار المقبل، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

“Where it doesn't matter who you love, just as long as you love with all your heart,” — Mayor Elect @LightfootForChi pic.twitter.com/mbbV14rWLo — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 3, 2019

​وتعهدت في حملتها بمحاربة الفساد السياسي ومد يد العون للعوائل ذوات الدخول المنخفضة، وضبط العمل الشرطي وكذلك محاربة الاستخدام الإجرامي للسلاح، وهي التعهدات التي لاقت ترحيبيا كبير في المدينة التي تعاني من معدلات مرتفعة من عنف العصابات وجرائم القتل.

I’m so thankful for the supporters who have powered this campaign for change. Now it’s game time. https://t.co/Z8UPx0t5ip pic.twitter.com/T62b5hQzWR — Lori Lightfoot (@LightfootForChi) April 2, 2019

​وهناك حوالي سبع أو ثماني مدن أمريكية بينها أتلانتا ونيو أورلينز، وسان فرانسيسكو، تقودها سيدات ذوات بشرة سوداء.

وجاء فوز لايتفوت النهائي، يوم الأربعاء، في جولة نهائية ضد امرأة أمريكية أخرى من أصول أفريقية تدعى توني بريكوينكل.