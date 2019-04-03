إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي بزعم محاولتهم التسلل من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة واعتقال ثلاثة فلسطينيين، بعد أن أطلق النار عليهم، بزعم محاولتهم التسلل من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

رام الله — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان مقتضب إن قواته "أطلقت النار على ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا إلى داخل إسرائيل من جنوب قطاع غزة، تم العثور على سكاكين بحوزة المشتبه فيهم. وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".

© REUTERS / Mohammed Salem في واقعة نادرة... دبلوماسيون أوروبيون يصلون غزة

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال يوم الأحد الماضي إن صافرات الإنذار أطلقت في مستوطنات غلاف غزة.

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها "مساء اليوم، الأحد، جاء فيها أنه دوت صافرات الإنذار في مجالس إقليمية في مستوطنات غلاف غزة، بعدما انطلقت قذيفة صاروخية من داخل قطاع غزة، باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكنها سقطت داخل القطاع نفسه".

وفي اليوم نفسه، رصدت منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي إطلاق خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له فجر يوم الأحد 31 مارس / آذار: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، فالحديث يدور عن رصد إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".