ترامب يمهل المكسيك عاما واحدا لوقف تدفق المخدرات إلى بلاده

أمهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكسيك عاما واحدا، لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وإلا فإن واشنطن ستفرض رسوما على السلع وتغلق الحدود.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحذر! نمهل عاما واحدا، إذا لم تتوقف المخدرات أو إذا لم تتوقف في معظمها، فسنفرض تعريفة جمركية على البضائع المكسيكية وخاصة السيارات. وإذا لم يوقف ذلك المخدرات فسنغلق الحدود".

© REUTERS / Kevin Lamarque أول تعليق من المكسيك حول تهديد ترامب بغلق الحدود

وأشار ترامب إلى أن "المكسيك مصدر كبير للمخدرات".

وأضاف الرئيس الأمريكي، بأنه إذا لم تساعد المكسيك في حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، فستفرض الولايات المتحدة رسوما على السيارات أو تغلق الحدود.

وتابع ترامب: "المكسيك تدرك أننا سنغلق الحدود أو نفرض رسوما على السيارات، الأول أو الحل الآخر، من المحتمل أن نبدأ بالرسوم، وسيكون هذا ساري المفعول".

وأشار إلى أنه في المكسيك، على عكس الولايات المتحدة، "تشريع الهجرة قوي"، وواشنطن بحاجة إلى مساعدة المكسيك في حل الوضع على الحدود.

وأوضح ترامب:

"نحتاج إلى مساعدة المكسيك، وإذا لم تساعد المكسيك. فسنفرض رسوما على سياراتهم الموردة إلى الولايات المتحدة".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عن التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد خطوة في سبيل المضي بإنشاء جدارا على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس. ووصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي إعلان الرئيس بأنه تعد على سلطات المجلس.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي لتمويل الحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.