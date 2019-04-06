إيطاليا تدعو حفتر لوقف الزحف نحو العاصمة طرابلس

دعت إيطاليا اليوم السبت المشير خليفة حفتر إلى وقف العملية التي تشنها قوات الجيش الليبي التابعة له باتجاه العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو ميلانيزي، تأكيده اليوم السبت إنه "يتعين على خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الاستماع إلى تحذيرات المجتمع الدولي ووقف الزحف نحو طرابلس وإلا فإن المجتمع الدولي سيرى ما يمكن عمله".

© REUTERS / Ismail Zitouny الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن سيطرته على كامل مطار طرابلس القديم وبحسب الوكالة، قال ميلانيزي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في غرب فرنسا "أوضحنا موقفنا تماما. نأمل بشدة أن يأخذ هذا في الحسبان وإذا لم يحدث ذلك فسوف نرى ما يمكن عمله".

واتفقت دول مجموعة "G7" على ممارسة ضغوط على المشير الليبي خليفة حفتر، ومسؤولي التصعيد العسكري في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا اليوم السبت على الضغط على المسؤولين عن صراع عنيف على السلطة في ليبيا خاصة القائد العسكري خليفة حفتر لتفادي التصعيد العسكري، حسب "رويترز".

وأضاف للصحفيين "اتفقنا على أنه ينبغي علينا استخدام كل الاحتمالات المتاحة لنا لممارسة الضغوط على المسؤولين في ليبيا خاصة الجنرال حفتر حتى نتفادى أي تصعيد عسكري إضافي. اتفقنا جميعا".

وقال ماس بعد اجتماع وزاري إن كل دولة ستستخدم القنوات الخاصة بها مضيفا أن إيطاليا وفرنسا لهما اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".