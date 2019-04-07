السفير الروسي في لندن يلتقى المواطن البريطاني تشارلي رولي الذي تعرض للتسمم بمادة مجهولة

موسكو — سبوتنيك. وأوضح السفير للصحفيين: "يقول تشارلي رولي، أنه ليس لديه أي معلومات سوى التي نشرت في الصحف البريطانية، وأنه وأخيه لا يعرفون شيئا عن المادة المسممة وكيف تم علاجه، وكل ما يعرفونه هو ما نشر في تقارير الشرطة"، مشيرا إلى أنهم لا يستبعدون فكرة إجراء فحص طبي في بلد أخر".
هذا والتقى رولي وشقيقه ماثيو السبت مع السفير ياكوفينكو لمناقشة الوضع حول التحقيق بقضية التسمم.
هذا وأعلنت شرطة ويلتشير، في 4 تموز/يوليو الماضي، عن "حادث خطير" في أميسبوري، حيث تعرض شخصان لمادة مجهولة وتم إسعافهم بحالة خطيرة.
وتقع مدينة أميسبوري، قرب سالزبوري، حيث عثرت الشرطة البريطانية على ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي بعد تعرضهما لهجوم مسمم في سالزبوري، في الرابع من آذار/مارس الماضي.
واتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء حادث تسمم سكريبال وابنته، واتخذت إجراءات ضد موسكو تبعها في ذلك غالبية الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، ونفت موسكو هذه الاتهامات، مؤكدة أن لندن لا تملك أدلة دامغة على اتهاماتها.
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