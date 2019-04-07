تسجيل
13:30 07 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    حركة طالبان الأفغانية

    أنباء عن موافقة حكومة أفغانستان على المشاركة في اجتماعات المصالحة مع طالبان

    © AP Photo /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت محطة "طلوع نيوز" الأفغانية إن حكومة الوحدة الوطنية أبدت الموافقة على المشاركة في اجتماعات المصالحة الأفغانية- الأفغانية مع حركة طالبان، والمقرر أن تستضيفها قطر منتصف الشهر الجاري والذي يعد استمرارا لاجتماعات مؤتمر موسكو للمصالحة الأفغانية والتي هاجمته كابول آنذاك.

    كابول — سبوتنيك. ونقلت المحطة الأفغانية الخاصة، اليوم الأحد، عن مصادر لم تسمها القول: إن "الحكومة وافقت على مشاركة الأفغان داخل الحكومة وخارجها في الاجتماع المقبل مع طالبان في الدوحة في 14-15 أبريل (الجاري)".

    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    متحدث طالبان يعلن مشاركة الحركة في محادثات الدوحة في 14 أبريل

    وكانت موسكو قد استضافت مطلع فبراير/ شباط وعلى مدى يومين اجتماعا للمصالحة الأفغانية ضم أطراف وسياسيين بارزين مع حركة طالبان وبغياب الحكومة الأفغانية في مسعى لإنجاح التحركات في إنهاء الصراع الدامي في البلاد.

    في غضون ذلك يعقد في القصر الرئاسي بكابول جلسة "مجلس قيادة المصالحة" بمشاركة شخصيات سياسة نافذة بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي والأحزاب الرئيسية وعلى جدول أعماله بندين رئيسيين البحث حول تشكيلة الوفد المفاوض والموقف من اجتماعات قطر.

    وقال الرئيس أشرف غني في مستهل الجلسة إنه: "في سبيل التوصل إلى الهدف المقدس للشعب الافغاني الا وهو السلام، وتحت مظلة الدولة الأفغانية يجتمع قادة الحكومة والزعماء السياسيين خارج إطار الحكومة فضلاً عن ممثلي باقي الطبقات الاجتماعية من أجل إدارة عملية السلام في صف واحد".

    وحث الرئيس الأفغاني، في كلمته المشاركين، على ضرورة العمل للحيلولة دون من اعتبرهم "أشخاصا عارضوا النظام طوال 18 عاما" من المشاركة في تركيبة الوفد المفاوض.

    ضرورة الحؤول ومنع تواجد من اعتبرهم "الأشخاص اللذين عارضوا النظام طيلة 18 عاما في تركيبة الوفد المفاوض".

    ورغم التطور الحاصل في الموقف الحكومي الأفغانية تتجه الأنظار صوب حركة طالبان التي لطالما رفضت الانخراط في حوار مع الحكومة الافغانية ووصفتها "بالدمى بأيدي الأمريكيين".

    كما أن هذه التحركات تأتي على أعتاب انطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان خلال الأيام المقبلة.

    انظر أيضا:

    أنجيلينا جولي تدعو لإشراك النساء في محادثات السلام الأفغانية مع "طالبان"
    متحدث طالبان يعلن مشاركة الحركة في محادثات الدوحة في 14 أبريل
    الخارجية الروسية: طالبان تريد رؤية موسكو ضامنا للاتفاقيات مع واشنطن
    مقتل 24 من القوات الأفغانية في هجوم لـ"طالبان" شمالي البلاد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حركة طالبان, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك