مقتل أكثر من 50 مسلحا من طالبان بعد معارك مع القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان بسلسلة غارات جوية أفغانية - دولية مشتركة استهدفت تجمعاتهم في ولاية بادغيس شمال غرب البلاد والتي تشهد معارك متواصلة بين الجانبين منذ أسابيع.

© Sputnik . T. Azim طالبان تتبنى محاولة اغتيال نائب الرئيس الأفغاني . وقالت الوزارة، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إن القوات الجوية الأفغانية وقوات التحالف الدولي نفذت العديد من الغارات في مناطق أكازاي ومحيط قيادة الشرطة في مديرية بالامرغاب قتل خلالها 35 إرهابيا من طالبان وجرح 22 آخرون، فيما دمرت 35 مركبة والكثير من الأسلحة والذخيرة.

وكان المئات من عناصر حركة طالبان بدؤوا قبل ايام هجوما منسقا بهدف السيطرة على عدة مديرية في "ولاية بادغيس" المتاخمة للحدود مع تركمنستان والتي تشهد موجة عنف متنامية منذ أسابيع.

وتركزت هجمات المتمردين على مديريتي بالامرغاب وآبكمري ورغم توالي إعلان السلطات وطالبان بسط السيطرة عليهما لكن يبقى مصير المنطقتين مجهولا في ظل اشتداد المعارك وانقطاع التواصل مع المصادر المحلية هناك.

وقد نفت وزارة الدفاع الافغانية في وقت سابق "استيلاء إرهابيي طالبان على بالامرغاب"، مؤكدة بأن "القوات الامنية والدفاعية الافغانية كسرت الحصار المفروض على مقر الشرطة والمرافق الرئيسية الأخرى".

في الأثناء يواصل الجيش الأفغاني مدعوما بغطاء جوي من المقاتلات الأميركية استهداف تجمعات المسلحين في بادغيس، وقد دفعت السلطات بالمزيد من وحدات القوات الخاصة إلى مناطق القتال.