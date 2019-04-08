فيديو يرصد تحليق القمر الصناعي المصري في الفضاء

وأظهر المقطع المصور بدقة فائقة الأرض وأجزاء من القمر الصناعي نفسه.

ونشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على "يوتيوب" المقطع الذي صوّرته كاميرا مركبة في القمر الصناعي.

والقمر الصناعي "Egyptsat-A" صنعته شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من الحكومة المصرية، ومخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

ويحل القمر الصناعي "Egyptsat-A" يحل مكان "EgyptSat-2" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

والقمر الصناعي الجديد يتميز بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، في بيان سابق لها أنه تم توقيع عقد بناء القمر الصناعي بين المؤسسة والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد في عام 2016، حيث تبلغ تكلفة هذا القمر الصناعي 100 مليون دولار.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المصممين لمناقشة الاستعداد التقني لتنفيذ الأعمال الخاصة بتصنيع القمر الصناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إيه".

وأضافت المؤسسة الروسية أن "إيجبت سات" الجديد سيتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار السابقة، فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.

وسيعمل "إيجبت سات" الجديد على تكنولوجيا محطة الفضاء الدولية ليحل محل القمر الصناعي المصري من صنع روسي "إيجبت سات-2" الذي قطعت الاتصالات به في أبريل من العام الماضي.