نتنياهو يستنجد بناخبيه: الوقت متأخر ولكن لم يفت الأوان بعد

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين للتصويت ضد تشكيل حكومة يسارية في الانتخابات العامة.

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء "تشير البيانات الواردة إلينا الآن إلى وجود فارق 4 مقاعد لصالح لابيد وغانتس. العديد من ناخبي الليكود لم يصلوا بعد إلى صناديق الاقتراع، الوقت متأخر ولكن لم يفت الأوان بعد".

وتابع نتنياهو "أطلب من الجميع إحضار العائلة والأصدقاء إلى صناديق الاقتراع. تبقى ساعتين. يمكننا منع تشكيل حكومة يسارية. يجب علينا منع الحكومة اليسارية".

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وانطلقت المعركة الانتخابية بمشاركة أربعين حزبا داخل إسرائيل، في وقت بلغ فيه عدد الناخبين ستة ملايين وثلاثمئة وأربعين ألفاً، في حين بلغ عدد مراكز الاقتراع 1072.

ويتنافس حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.