زعيم كوريا الشمالية يتلقى التهاني بمناسبة يوم الشمس

فلاديفستوك — سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة الروسية على فيسبوك: "وفقا للتقليد البروتوكولي المعتمد هنا، تم إرسال سلة من الزهور ورسالة تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية كوريا الشمالية لي يون هو، نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بيونغ يانغ، إلى رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمناسبة يوم الشمس، والذي يصادف الأحد الخامس عشر من نيسان/أبريل".
وتحل ذكرى عيد ميلاد "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية، يوم 15 نيسان / أبريل، إلا أن الاحتفالات تنطلق على مدار عدة أيام قبل هذا اليوم، حيث تقدم عروض مسرحية وفقرات فنية متنوعة، إلى أن تختتم الاحتفالات بعرض عسكري كبير في العاصمة بيونغ يانغ، والتي يحضرها الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
وقدمت كوريا الشمالية العام الماضي، عرضًا عسكريًا كبيرًا بمناسبة "يوم الشمس"، شارك فيه آلاف الجنود ومركبات عسكرية متنوعة.
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