زعيم كوريا الشمالية يتلقى التهاني بمناسبة يوم الشمس

فلاديفستوك — سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة الروسية على فيسبوك: "وفقا للتقليد البروتوكولي المعتمد هنا، تم إرسال سلة من الزهور ورسالة تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية كوريا الشمالية لي يون هو، نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بيونغ يانغ، إلى رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمناسبة يوم الشمس، والذي يصادف الأحد الخامس عشر من نيسان/أبريل".



© Sputnik . Valery Melnikov الخارجية الروسية: تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية يناقش الآن في مجلس الأمن الدولي

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسيين التقوا في مبنى وزارة الخارجية الكورية في ساحة كيم إيل سونغ، مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل، وزير خارجية جمهورية كوريا الشمالية لي يونغ هو. ومن جانبه تقدم لي يونغ هو بالشكر على التهاني وعلى العمل المنجز، والهادف لتعزيز العلاقات الودية بين الدول.وتحل ذكرى عيد ميلاد "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية، يوم 15 نيسان / أبريل، إلا أن الاحتفالات تنطلق على مدار عدة أيام قبل هذا اليوم، حيث تقدم عروض مسرحية وفقرات فنية متنوعة، إلى أن تختتم الاحتفالات بعرض عسكري كبير في العاصمة بيونغ يانغ، والتي يحضرها الزعيم الحالي كيم جونغ أون.وقدمت كوريا الشمالية العام الماضي، عرضًا عسكريًا كبيرًا بمناسبة "يوم الشمس"، شارك فيه آلاف الجنود ومركبات عسكرية متنوعة.