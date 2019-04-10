أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

© REUTERS / KEMAL ASLAN إسطنبول... مدينة الأحلام السياسية التي صنعت أردوغان

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن على سلطات الانتخابات إلغاء انتخابات إسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة قام بها لموسكو هذا الأسبوع، إن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة.

وتابع أردوغان: "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات".

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات بإسطنبول، مما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عاما.

وأي قرار بشأن إلغاء الانتخابات يتعين اتخاذه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في إسطنبول بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات في أنحاء المدينة. وأجريت الانتخابات في 31 مارس/ آذار.

وقال أردوغان، يوم الاثنين، إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول.