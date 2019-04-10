اليابان: لن نتبع نهج أمريكا ضد الحرس الثوري الإيراني

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها لن تتبع نهج الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال وزير خارجية اليابان، تارو كونو، إن بلاده لا تعتزم اتباع موقف أمريكا في تصنيفها للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

© REUTERS / HANDOUT أول تعليق من خامنئي بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية

وأشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى أن وقف تطوير البرنامج الصاروخي يعد ضرورة للاستقرار الإقليمي، وذلك بحسب موقع "NHK" الياباني.

وأشار إلى أن بلاده حافظت على علاقتها الوثيقة مع طهران، مضيفا: "طوكيو تقول لإيران ما تراه لازما وستواصل نشاطها لحل المشاكل عبر الحوار".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".