السلطات الإسرائيلية تعتقل نحو 800 فلسطيني خلال فترة الحملة الانتخابية

رام الله — سبوتنيك. جاء في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط/ فبراير حتى 9 نيسان/ أبريل 2019".
وتابعت الهيئة أن "الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى في المعتقلات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية تكشف استخدام الأسرى في الدعاية الانتخابية عبر الإمعان بالتصعيد ضدهم".
وأجريت الانتخابات العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لاختيار أعضاء الكنيست رقم 21 منذ قيام إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.
وحسبما أفادت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، فقد تصدر حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، نتائج الانتخابات بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب "أبيض أزرق"، بعد فرز 98 % من الأصوات.
وحصل الليكود على 37 مقعدا، يليه "أبيض أزرق" بـ 36 مقعدا، وحزب "العمل" 6 مقاعد، "إيحود ميفلاغوت هايامين" 5 مقاعد، "يهادوت هاتوراة" 8 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد".
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