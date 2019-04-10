السلطات الإسرائيلية تعتقل نحو 800 فلسطيني خلال فترة الحملة الانتخابية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 800 فلسطيني منذ انطلاق الحملة الانتخابية الإسرائيلية للكنيست الحادي والعشرين.

رام الله — سبوتنيك. جاء في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط/ فبراير حتى 9 نيسان/ أبريل 2019".



© REUTERS / NIR ELIAS نائب في حزب الليكود: الحكومة الإسرائيلية القادمة ستقوم بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل