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    اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017

    السلطات الإسرائيلية تعتقل نحو 800 فلسطيني خلال فترة الحملة الانتخابية

    © AP Photo / Oded Balilty
    العالم
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    أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت نحو 800 فلسطيني منذ انطلاق الحملة الانتخابية الإسرائيلية للكنيست الحادي والعشرين.

    رام الله — سبوتنيك. جاء في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط/ فبراير حتى 9 نيسان/ أبريل 2019".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجنرال بيني غانتس.
    © REUTERS / NIR ELIAS
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    وأضافت الهيئة أن "اعتقال هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين يعد تصعيدا إسرائيليا خطيرا آخر في سياق حملات الأحزاب الإسرائيلية وزعمائها المتطرفين في تحشيد الكراهية والانتقام من الفلسطينيين واعتقالهم وتضييق الخناق عليهم بشكل يومي حيث احتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزاً واسعاً في دعايتهم العنصرية واستخدام آلام المعتقلين كورقة انتخابية".
    وتابعت الهيئة أن "الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى في المعتقلات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية تكشف استخدام الأسرى في الدعاية الانتخابية عبر الإمعان بالتصعيد ضدهم".
    وأجريت الانتخابات العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لاختيار أعضاء الكنيست رقم 21 منذ قيام إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.
    وحسبما أفادت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، فقد تصدر حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، نتائج الانتخابات بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب "أبيض أزرق"، بعد فرز 98 % من الأصوات.
    وحصل الليكود على 37 مقعدا، يليه "أبيض أزرق" بـ 36 مقعدا، وحزب "العمل" 6 مقاعد، "إيحود ميفلاغوت هايامين" 5 مقاعد، "يهادوت هاتوراة" 8 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد".    

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الليكود, إسرائيل, فلسطين
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