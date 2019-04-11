فرنسا تنفي عرقلة إصدار بيان أوروبي يدعو حفتر لوقف هجومه على طرابلس

باريس — سبوتنيك. قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، اليوم الخميس، حول عرقلة فرنسا لإصدار البيان، "هذا ادعاء خاطئ، فرنسا طلبت بأن يتم تعزيز النص بثلاث نقاط مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ألا وهي: وضع المهاجرين، وتورط بعض المجموعات والأشخاص، الموضوعين على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات بسبب أعمالهم الإرهابية، بأعمال القتال، وأخيرا ضرورة التوصل لحل سياسي تحت سلطة الأمم المتحدة وفقا لتعهدات الأطراف المتخذة في باريس وباليرمو وأبو ظبي".

وقد كانت وكالة "رويترز" قالت في وقت سابق نقلا عن مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي إن فرنسا عرقلت إصدار بيان أوروبي يدعو قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لوقف هجومه على طرابلس.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.