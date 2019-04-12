بعد وعد كيم بالرد... ترامب يرفض زيادة العقوبات على كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في البيت الأبيض، إنه يريد أن تظل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في مكانها ولا يريد زيادتها.

© AP Photo / Luis M. Alvarez أمريكا وكوريا الجنوبية يواصلان اتصالاتهما مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي

وقال ترامب: "أعتقد أن العقوبات الحالية موجودة على مستواها وهو مستوى عادل، نريد أن تبقى العقوبات كما هي، وبصراحة كان لدي الخيار في زيادتها بشكل كبير".

وأضاف: "لكن لم أكن أريد أن أفعل ذلك بسبب علاقتي مع كيم جونغ أون، لم أكن أريد أن أفعل ذلك، فلم أكن أعتقد أنه كان ضروريا، وكما تعلمون قبل أسبوعين، لم أتخذ أي إجراء بهذا الشأن (العقوبات)".

ويبدو أن تصريح ترامب عن إيقاف زيادة فرض العقوبات على كوريا الشمالية جاء في إشارة إلى تغريدة نشرها ترامب قبل شهر، عن سحب تدابير جديدة تستهدف كوريا الشمالية فرضتها إدارته.

ثم جاء إعلان ترامب بعد أن نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله إن على بيونغ يانغ أن توجه "ضربة قاصمة" لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي.