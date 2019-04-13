ترامب ينتقد الديمقراطيين بسبب تقرير مولر

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي بسبب موقفهم من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول "التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وكتب ترامب على صفحته الشخصية على تويتر:

"لماذا يجب أن يكون للديمقراطيين اليساريين الراديكاليين في الكونغرس الحق في إعادة المطالبة في فحص تقرير مولر الذي تبلغ تكلفته 35 ألف دولار (تم إجراء التحقيق لمدة عامين) متجاهلين الجرائم التي ارتكبتها الفاسدة هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية والشرطة الفاسدة؟ ".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2019 г.

وفي 24 آذار/ مارس الماضي، بعثت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونغرس ملخصا حول تقرير روبرت مولر، المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والذي أشار إلى عدم وجود أدلة على تواطؤ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا.

وفي وقت لاحق، وصف ترامب تحقيق مولر"بالاحتيال".

ومن جانبهم ناشد ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي مرارًا وتكرارًا نشر النسخة الكاملة للتقرير عن "تواطؤ" ترامب مع روسيا.