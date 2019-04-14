استطلاع يرشح الحزب الاشتراكي للفوز بالأغلبية في انتخابات إسبانيا

رشح استطلاع للرأي نشر، السبت، الحزب الاشتراكي الإسباني للفوز بالانتخابات المقررة يوم 28 أبريل / نيسان، متوقعا حصوله على أكثر من 31 بالمئة من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "لافانجوارديا"، أن الحزب قريب من تأمين الأغلبية بالبرلمان بدعم من حزبين آخرين، وفقا لرويترز.

وأوضح أن الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قد يحصلون على 176 مقعدا، وهو العدد المطلوب لضمان الأغلبية، وذلك بدعم من حزب بوديموس اليساري وحزب الباسك القومي.

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وتوقع الاستطلاع حصول ائتلاف يميني يضم الحزب الشعبي المحافظ، وحزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط، وحزب بوكس المنتمي لأقصى اليمين على نحو 160 مقعدا.