تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتسآب وماسنجر في أنحاء عديدة من العالم

كشفت تقارير صحفية أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب"، و"ماسنجر" تعطلوا في أنحاء عديدة من العالم.

ورصدت صحيفة "الصن" البريطانية ورود تقارير عديدة حول تعطل التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك"، وهي: "فيسبوك وإنستغرام وواتسآب وماسنجر"، بصورة كاملة في أنحاء عديدة حول العالم.

وبالإطلاع على موقع "داون ديتكتور" المعني برصد الأعطال التي تواجه المواقع الكبرى، تم رصد حالات عديدة من الإبلاغ عن أعطال في تطبيقات "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتسآب"، و"ماسنجر".

Facebook, Instagram, and WhatsApp are down for users around the world https://t.co/9JMXvtciv6 pic.twitter.com/OSKjpWPkWB — The Verge (@verge) April 14, 2019

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وتركزت معظم الشكاوى في تعطل النسخ الخاصة بسطح المكتب لتلك التطبيقات التابعة لفيسبوك، بالإضافة إلى تعطل نسخ عديدة من تلك التطبيقات عبر الهواتف الذكية.

ولم يصدر أي بيان رسمي من شركة "فيسبوك"، حتى الآن يؤكد حقيقة وطبيعة تلك الأعطال التي أصابت التطبيقات الأربعة التابعة للشركة.