أسترالي يتقدم للزواج من حبيبته أثناء الغوص بين الشعاب المرجانية

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قام جوش تومبسون وصديقته بالغوص إلى الشعاب المرجانية الأسبوع الماضي، وفجأة أخرج الشاب الخاتم وتقدم بخطولة صديقته ديميكا جيلروي، والتي وفاقت على الفور وعانقته.

وأوضح الشاب أنه ليس شخصا رومانسيا، ومع ذلك، قرر أن يتقدم لخطوبة صديقته بطريقة رومانسية.

وأضاف أنهم يخططون لإقامة حفل زفاف في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم أو في ربيع عام 2020.

ويتميز موقع الحاجز المرجاني العظيم بسمة سحرية حتى تتمتع المرأة بهذا اليوم المميز، ويقع بالقرب من ولاية كوينزلاند في شمال أستراليا ويمتد لمسافة 2300 كلم، ويُعد الحاجز المرجاني العظيم تشكيلاً ضخمًا من الشعاب المرجانية، وأكبر حيد طبيعي على وجه المعمورة، ويضم أكثر من 350 نوعًا من المرجان.