طائرة استطلاع أمريكية تحلق على الحدود الغربية لروسيا

قامت طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية المسيرة الأمريكية البعيدة المدى بجولة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية لروسيا.

ووفقا لموقع Plane Radar أقلعت الطائرة التي تحمل رقم 112048 من قاعدة سيغونيلا البحرية، التي تقع في صقلية.

وأظهرت بيانات المواقع الخاصة بمتابعة حركة الطيران أن الطائرة حلقت في الساعة 7:10 بتوقيت موسكو، في المجال الجوي في بلغاريا وفي الساعة 11:10 فوق ليتوانيا، بالقرب من حدود منطقة كالينينغراد. وفي تمام الساعة 15:10 بتوقيت موسكو حلقت الطائرة على طول منطقتي بسكوف ولينينغراد.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت طائرات استطلاع مسيرة على نحو متزايد بالقرب من الحدود الروسية.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن إلى وقف مثل هذه الجولات الاستطلاعية، لكن البنتاغون رفض.