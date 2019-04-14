تحمل بشرى لـ50 مليون امرأة... إيفانكا ترامب في دولتين أفريقيتين

بدأت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جولة تستمر 4 أيام بالقارة الأفريقية للترويج لمبادرة أمريكية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية.

© AP Photo / Evan Vucci تجيد التعامل مع الأرقام وهادئة... ترامب: إيفانكا مثالية لرئاسة البنك الدولي

قالت صحيفة " هيرالد ميل " الأمريكية، إن إيفانكا ترامب تقوم بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، لدعم برنامج تنموي بشأن المرأة.

وقالت إيفانكا، عقب مراسم احتفال شعبية في أديس أبابا، إنها تؤمن بشكل أساسي بأن الاستثمار في المرأة يمثل نوع من أنواع الاستثمار الذكي.

وتقوم إيفانكا ترامب بجولة أفريقية تستمر على مدى 4 أيام تشمل إثيوبيا وساحل العاج، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنها تقوم بالزيارة ممثلة للبيت الأبيض بشأن مشروع تنموي خاص بتنمية المرأة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق التطوير والازدهار العالمي للمرأة وتمكينها اقتصاديا، ويستهدف الوصول إلى 50 مليون امرأة في الدول النامية بحلول عام 2025.

New post (Ivanka Trump promotes women's empowerment in Ethiopia) has been published on Biedex: Actionable Trading Ideas, real-time data, objective market analysis — https://t.co/AbpN6WLv9H pic.twitter.com/IJlP9ff0w8 — Biedex (@biedexcom) April 14, 2019

وقالت "رويترز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتخصيص 50 مليون دولار كدفعة مبدئية للمبادرة.

وستشارك إيفانكا في قمة للبنك الدولي ثم تتوجه إلى ساحل العاج للترويج لدور رائدات الأعمال في قطاع إنتاج الكاكاو هناك.