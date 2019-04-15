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    إيران - المناطق المنكوبة إثر السيول الهائلة التي غمرت البلدات الإيرانية، 22 مارس/ آذار 2019

    مليون هكتار من الأراضي الزراعية تضررت جراء السيول في إيران

    © REUTERS / Tasnim News Agency
    العالم
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    تضرر نحو مليون هكتار من الأراضي الزراعية بدرجات متفاوتة، جراء السيول التي تجتاح إيران منذ أسابيع، وذلك بحسب ما أعلن مساعد وزير الزراعة الإيراني، اليوم الاثنين.

    ونقلت وكالة "فارس" عن الوزير، قوله إن جزءا من هذه الأضرار تتمثل في الانغمار المؤقت للمياه، وضمور المحاصيل وجرف البساتين.

    إيران - المناطق المنكوبة إثر السيول الهائلة التي غمرت البلدات الإيرانية، 26 مارس/ آذار 2019
    © REUTERS / Tasnim News Agency
    ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والسيول في إيران إلى 76 شخصا
    وبيّن أن أغلبية أراضي البساتين المتضررة كانت في محافظات خوزستان (جنوب غرب) ومازندران(شمال) وكرمانشاه(غرب)، أما الأراضي الزراعية فكانت في خوزستان ولورستان (غرب) وكلستان (شمال) ومازندران وكرمانشاه وايلام (غرب).

    وأشار إلى أضرار لحقت بـ 6 آلاف وحدة تربية دواجن و100 وحدة تربية أسماك جراء السيول الأخيرة.

    وكانت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إيران قد ارتفعت إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

    ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي، أحمد شجاعي، قوله، أمس الأحد: "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

    وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات، قبل أسبوع، إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

    ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

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    أخبار إيران, المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, إيران
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