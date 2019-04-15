ظريف: ليس أمام إيران أي مانع لتخصيب اليورانيوم

قال وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ليس لديها مانع لتخصيب اليورانيوم.

وذكر ظريف، عبر "تويتر": "ليس هناك أي مانع أمام إیران لتخصیب الیورانیوم، لا الآن ولا في عام 2025 وما بعده، طبقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231".

Reminder to our E3 partners in #JCPOA: There is NO prohibition on the enrichment of uranium by Iran under #NPT, JCPOA or UNSCR 2231.

Neither now, nor in 2025 or beyond.

Might be useful for European partners to actually read the document they signed on to, and pledged to defend. — Javad Zarif (@JZarif) April 15, 2019

​وأضاف ظریف، الیوم الاثنین: "نذكر شركاءنا الأوروبیین في الاتفاق النووي، ليس هناك أي مانع أمام إیران لتخصیب الیورانیوم، لا الآن ولا في عام 2025 وما بعده، طبقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231. قد تكون قراءة وثيقة وقعوها ووعدوا بالدفاع عنها مفيدا للشركاء الأوروبيين".

وكان الوزير الإيراني قد أعلن، أمس الأحد، إن الأوروبيين متأخرون بالنسبة للوفاء بعهودهم.

وأكد ظريف أنه على الأوروبيين عدم توقع أن تكون إيران في انتظارهم، ولا تقوم بما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها وأهدافها، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

وأشار الوزير إلى الاتفاق النووي وخروج واشنطن منه وما تعهدت به الدول الأوروبية من إجراءات، مقابل بقاء إيران في هذا الاتفاق.

وتابع: "إن الأوروبيين حاليا يعتبرون متأخرين بالنسبة للوفاء بعهودهم، وعليهم عدم توقع أن تكون إيران في انتظارهم، ولا تقوم بما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها وأهدافها".