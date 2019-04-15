قائد فريق الإطفاء: لسنا واثقين من إمكانية إنقاذ الكاتدرائية

قال قائد الفريق الذي يعمل على إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، إنه ليس واثقا من إمكانية إنقاذ الكاتدرائية.

باريس — سبوتنيك. قال قائد الفريق في مؤتمر صحفي من أمام الكاتدرائية "لسنا واثقين من إمكانية إنقاذ الكاتدرائية"، مضيفا أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة".

وصرح ممثل الأمناء المسؤولين عن الترميم، ميشيل بيكو، للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق تستغرق 10 سنوات على الأقل.

Comme nombre d’entre vous, je découvre avec effroi ces terribles images de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Solidarité autour de ce drame national, solidarité avec nos sapeurs pompiers!



pic.twitter.com/aF5VvdYkte — Jean-Jacques Bridey (@jjbridey94260) April 15, 2019

وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، وتوجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.